شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. يتراوح بين 13500– 13650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 8-2-2021 استقرارا اليوم وفقا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية وذلك في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن أسعار حديد" التسليح"، حيث تراوحت بين 13500– 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيه.

وأكد الزينى أن سعر الأسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إنتاج المصانع المصرية من الأسمنت أصبح يلبى احتياجات السوق ويفتح فرصة تصديرية للمصنعين وذلك اذا نجحت المصانع في تقديم اسعار تنافسية خاصة للدول المجاورة، مضيفا أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الأسمنت ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية وذلك بعدما تم إنشاء عددا من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت.