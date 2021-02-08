شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جهينة" يعاود الصعود بمستهل جلسة الاثنين بنسبة 0.17% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاود سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، الصعود خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 6.030 جنيه، بحجم تداول 990.1 ألف سهم بقيمة 6 ملايين جنيه عبر تنفيذ 306 صفقة.

وكان سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، قد تصدر قائمة الأسهم المتراجعة خلال جلسة أمس الأحد، بنسبة انخفاض 10.55% لتصل إلى مستوى 6.020 جنيه.

وأعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، استدعاء سيف الدين صفوان ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومتحفظ عليا حالياً، ولم يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسابب التحفظ.

وقالت شركة جهينة، في بيان للبورصة المصرية، أمس الأحد إنه: "في ظل المتغيرات الحالية والتحقيقات الجارية مع المهندس صفوان أحمد ثابت الذي قام بتقديم استقالته من مجلس إدارة الشركة نظراً لحبسه احتياطياً على ذمة تحقيقات تخص أمور شخصية لا دخل للشركة بها، ينوه مجلس الإدارة إلى أنه قد تم استدعاء سيف الدين ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومتحفظ عليا حالياً، ولم يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسابب التحفظ".