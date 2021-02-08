شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يتقدم بعرض شراء على أسهم "سى أى كابيتال" بسعر 4.7 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها بيان من بنك مصر ينوي به التقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر 4.7 جنيه، وجاري إعداد المستندات الخاصة بملف عرض الشراء، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وفي ذات السياق قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التداول على سهم شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بعد توقفه بداية جلسة تداول اليوم.

وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح بلغ 330.77 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 381.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.519 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.