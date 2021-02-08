شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. سعر الطماطم بين1-1.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-2-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة بحسب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار البطاطس بين 1 - 2 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الفاصوليا تراوحت بين 2-3.5 جنيها للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. َ