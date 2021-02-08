شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع انحسار تأثير بيانات الوظائف المخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2024$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2037 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2053$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.75% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.1952$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو " نسبة 0.75% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية علي التوالي ، بفعل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،وفى ظل توقعات تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا بالمقارنة باقتصاد الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.15% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالتعاملات السابقة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار ،وفى ظل انحسار تأثير بيانات الوظائف المخيبة للآمال الصادرة يوم الجمعة فى الولايات المتحدة ،والتي كانت السبب الرئيسي فى توقف موجة صعود العملة الأمريكية.

ويتوقع خبراء تحقيق العملة الأمريكية لمزيد من المكاسب فى حال استمر التعافي الاقتصاد القوي فى الولايات المتحدة مع ضخ المزيد من التحفيز المالي والنقدي لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.