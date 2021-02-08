الاقتصاد

أرامكو ثاني أغلى وأقوى العلامات التجارية بين شركات النفط

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:03 صباحًا, 8 فبراير 2021 م

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أحتلت شركة «أرامكو » الترتيب الثاني كأغلى وأقوى العلامات التجارية بين شركات النفط والغاز خلال عام 2021 ،بقيمة بلغت 48.37 مليار دولار مقارنة بقيمة 77.46 مليار دولار في عام 2020.
وأظهرت «براند فايننس» في تقريرها السنوي لأغلى وأقوى العلامات التجارية في قطاع النفط والغاز لعام 2021 ،أن أفضل 50 علامة تجارية في مجال النفط والغاز في العالم فقدت ما نسبته 16 %من قيمة العلامة التجارية في المتوسط، نتيجة لجائحة وتراجع أسعار النفط
وفي حين احتلت شركة «شل» الهولندية المركز الأول في الترتيب، بقيمة بلغت 16.42 مليار دولار لعام 2021 ،مقارنةً بقيمة بلغت53.47 مليار دولار لعام 2020 ،فيما جاءت «بتروتشاينا» في المركز الثالث بقيمة بلغت 42.31 مليار دولار لعام 2021.
وذلك مقارنة ًبقيمة بلغت 03.38 مليار دولار لعام 2020 .واحتلت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» المركز العاشر في القائمة بقيمة بلغت .76.10 مليار دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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