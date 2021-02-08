أرامكو ثاني أغلى وأقوى العلامات التجارية بين شركات النفط

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أحتلت شركة «أرامكو السعودية» الترتيب الثاني كأغلى وأقوى العلامات التجارية بين شركات النفط والغاز خلال عام 2021 ،بقيمة بلغت 48.37 مليار دولار مقارنة بقيمة 77.46 مليار دولار في عام 2020.

وأظهرت «براند فايننس» في تقريرها السنوي لأغلى وأقوى العلامات التجارية في قطاع النفط والغاز لعام 2021 ،أن أفضل 50 علامة تجارية في مجال النفط والغاز في العالم فقدت ما نسبته 16 %من قيمة العلامة التجارية في المتوسط، نتيجة لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط

وفي حين احتلت شركة «شل» الهولندية المركز الأول في الترتيب، بقيمة بلغت 16.42 مليار دولار لعام 2021 ،مقارنةً بقيمة بلغت53.47 مليار دولار لعام 2020 ،فيما جاءت «بتروتشاينا» في المركز الثالث بقيمة بلغت 42.31 مليار دولار لعام 2021.

وذلك مقارنة ًبقيمة بلغت 03.38 مليار دولار لعام 2020 .واحتلت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» المركز العاشر في القائمة بقيمة بلغت .76.10 مليار دولار.