شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وصعود 179 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.06% رابحاً 91.87 نقطة ليصل إلى مستوى 8779.80 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.56% رابحاً 140.58 نقطة ليصل إلى مستوى 25409.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.6 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.90%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.57%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.84%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.39%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.03%، فيما تراجع قطاعي تجزئة الأغذية والاتصالات بنسبة 0.12%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 179 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 8.46%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 7.97%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 5.47%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 1.47%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 1.04%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 0.80%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 582 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن صندوق الخبير ريت، موافقة مجلس الإدارة، على توصيته بشأن عدم المضي في عملية الاستحواذ الخاصة بأحد العقارات الواقعة في مدينة الرياض، وعليه سوف يقوم مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث ملف زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ومنها الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق وإعادة تقديمها للحصول على الموافقات اللازمة.