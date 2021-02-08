شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التأمين يصعد ببورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% رابحاً 4.38 نقطة ليصل إلى مستوى 2671.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.8 مليون سهم محققة ما قيمته 27.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 494 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.66%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.37%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.6مليون ورقة بقيمة 6 ملايين درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة داماك العقارية دبي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم السبت الموافق 13 فبراير الجاري، لمناقشة وإقرار النتائج المالية الأولية لعام 2020.

كما أعلنت شركة عمان للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري، لمناقشة بيانات السنة المالية، مراجعة عامة لأعمال الشركة.

في السياق ذاته أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، للمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، وعلى القرارات الصادرة بالتمرير، النظر والمصادقة على النتائج المالية الأولية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، والنظر والتصديق على موازنة الشركة لعام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة دبي للاستثمار، عزمها توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، وأن نسبة التوزيع سيتم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة.