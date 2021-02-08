شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وانخفاض أرباح "الأهلى المتحد" 46% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسراً 16.96 نقطة ليصل إلى مستوى 5707.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 19.67 نقطة ليصل إلى مستوى 6231.25 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسراً 13.38 نقطة ليصل إلى مستوى 4675.69 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.41% خاسراً 19.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4839.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 358.5 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8504 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاعي التأمين والعقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.02%، 0.23%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أوريدو)، استقالة الدكتور يوسف مبرك الصليلي، رئيس قطاع القانونية وتنظيم الاتصالات بالشركة من منصبه لأسباب شخصية، وذلك اعتباراً من يوم 30 مارس المقبل، كما تم تعيين باسل رمضان رئيساً لقطاع القانونية وتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة.

في سياق آخر أعلن البنك الأهلي المتحد، النتائج المالية السنوية لعام 2020، وحقق البنك صافي ربح بلغ 29.7 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل 55 مليون دينار كويتي خلال عام 2019 بنسبة انخفاض 46%، وبلغ صافي ربح السهم الأساسية والمخففة 13.5 دينار كويتي مقارنة مع 26.5 دينار كويتي بنسبة انخفاض 49.1%، وبلغ إجمالي الموجودات 4.4 مليار درهم مقابل 4.4 مليار درهم بنسبة نمو 0.4%.

في السياق ذاته أعلن البنك التجاري الكويتي، عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، ولم يحقق البنك أرباح، واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة مجانية بنسبة 3% من الأسهم القائمة (بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم) دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة.