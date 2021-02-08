شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا مع صعود ديالوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بعد تحقيق أفضل مكاسبها الأسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، حيث عززت ديالوج لأشباه الموصلات قطاع التكنولوجيا، بينما تواصلت الآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع على خلفية التوزيع العالمي للقاحات.