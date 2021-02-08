شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 8-2-2021 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 8-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد بالبنوك المصرية، حيث انخفض سعر الدولار ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 21.41 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.36 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويدرس البنك المركزي الأوروبي حاليا عملية اختبار لإصدار "يورو رقمي"، من المتوقع ظهور نتائجها بحلول منتصف العام الجاري، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المركزي الأوروبي للحاق بركب التطور التكنولوجي في عالم العملات الافتراضية، بالإضافة إلى مواجهة شبح العملات المشفرة مثل "البيتكوين".



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.79 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.69 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.41 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.36 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.82 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.89 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.