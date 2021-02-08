شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 بـ800 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 فى سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية عودة الارتفاع للذهب عالميا، بعد أسبوع من الهبوط للمعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، بضغط من الدولار وعوائد السندات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب فى مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى السوق المصرى من 797 إلى 800 جنيها للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 سعر 686 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 914 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6400 جنيها.

سعر أونصة الذهب سجلت ارتفاع ملحوظ اليوم الاثنين لتصعد إلى 1817 دولار مقارنة بسعر 1813 دولار، وتشير التوقعات إلى مزيد من الصعود فى سعر الذهب عالميا خلال الساعات القادمة، بسبب تقرير التوظيف بالقطاع الزراعى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يكشف هبوط معدلات التوظيف، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين والشركات والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب فى مصر يتأثر بعدد من العوامل لعل أبرزها سعر أونصة الذهب عالميا، وكذلك سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى، إضافة إلى عوالم العرض والطلب بصورة كبيرة، وليس عوامل الشراء للمستهلكين لكن الشراء والبيع بكميات كبيرة بين المصانع وبعضها، وهنا يمكن أن يتغير سعر الذهب لأكثر من مرة على مدار الساعة فى السوق طالما أن هناك تداول على الذهب عالميا.

أسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت الطفيف بين تاجر وآخر ومحافظة وأخرى بقيمة قد تصل إلى جنيهين فى كل عيار بسوق الصاغة، لكن لا توجد فروق جوهرية كبيرة فى تسعير الذهب بمصر.