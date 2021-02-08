شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2425 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14283 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4472 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3493 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المهندس للتأمين، المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 717.6 ألف سهم، 15 ألف سهم، 18.4 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي 620 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المالية والصناعية المصرية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 127.9 ألف سهم، 230 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 950 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 17 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين 3609 سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفتسمنتس القابضة، 447.2 ألف سهم، 5000 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 200 ألف سهم.

وأعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، شراء محمد حازم محمد بركات رئيس مجلس إدارة الشركة 500.11 ألف سهم لترتفع نسبة ملكيته في الشركة من 4.75% إلى 5.06%، وبذلك ارتفعت نسبة ملكية رئيس مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة به من 12.04% إلى 12.35%.

وفي سياق آخر أعلنت أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، موافقة مجلس الإدارة، على التخلص من بعض الأصول المتداولة المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام أو الاستعمال كقطع غيار، وهي عبارة عن مقاعد وأجهزة حاسب وسماعات وغيرها، تقدر قيمتها الشرائية بنحو 15.7 مليون جنيه، وقيمتها الدفترية 659 ألف جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات، الاجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل خطة تنشيط التداول على الأسهم وتطوير النشاطـ، وتضمنت تجزئة سهم الشركة خلال العام الحالي، على أن تنتهي من إجراء التجزئة خلال الربع الثالث من العام الجاري كحد أقصى، وأنها تعمل كذلك على تنشيط وتفعيل وسائل الاتصال والترويج الخاصة بالمساهمين والمستثمرين وكذلك تقوم الإدارة المختصة بالتواصل مع المساهمين، كما تدرس كذلك إمكانية اضافة بعض التخصصات في منتجات وخدمات محددة والخاصة بتصميم أنظمة إدارة الطاقة للبنية التحتية مع الحفاظ على نسبة متوسطة من هوامش الربح، وتعمل على التوسع وإعادة هيكلة منظومة العروض السعرية للدراسات مع الحفاظ على مستواها الفني المتقدم بالتوازي مع دراسات البحوث والتطوير.

أضافت أنها تعمل على زيادة قاعدة العملاء لديها من خلال التسجيل في سجل المقاولين للشركات الكبرى والتي تعمل مع الشرك في مجال الأعمال الكهربائية ولوحات التحكم وتصميم دوائر وإهمال التركيبات الأساسية، وسوف تقوم بدراسة احتياجتها التميويلية وتغطية التمويل المطلوب عن طريق زيادة رأس المال لقدامى المساهمين أو عن طريق تمويل ذاتي من أرباح الشركة.