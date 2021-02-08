شكرا لقرائتكم خبر عن استات: انخفاض مبيعات التجزئة فى إيطاليا بنسبة 5.4٪ في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المعهد الوطنى الايطالى للإحصاء (إستات) إن "مبيعات التجزئة فى إيطاليا انخفضت بنسبة 5.4٪ من حيث القيمة و 6.2٪ من حيث الحجم بسبب كورونا في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن هذه كانت أكبر انخفاضات على أساس سنوي.

وكانت أظهرت بيانات أولية صدرت عن إستات، تراجعا للناتج المحلي الإجمالي في الربع الاخير من عام 2020، بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق من نفس العام وبنسبة 6.6% قياسا بالربع الاخير من عام 2019.

وقدر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء تراجعا للناتج المحلي الإجمالي على المستوى السنوي بمعدل 8.8٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهي تقديرات أفضل من الـ9% للانخفاض المرجحة في وقت سابق، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

ويشير "إستات" في معرض تعليقه على هذه البيانات، إلى أنه بعد الانتعاش القوي المسجل في الربع الثالث من العام الماضي (+16%) مقارنة بالربع الثاني الذي تزامن مع الإغلاق العام في فصل الربيع الماضي، انكمش الاقتصاد مجددا في الربع الأخير "بسبب الآثار الاقتصادية للتدابير الجديدة المعتمدة لاحتواء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا".