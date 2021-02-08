شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الناتج الصناعى الألمانى فى ديسمبر رغم إجراءات الإغلاق الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات اليوم الاثنين استقرار الناتج الصناعي الألماني في ديسمبر في ظل قيود الإغلاقات الشاملة المفروضة في الداخل والخارج لاحتواء جائحة كوفيد-19 مما كبح قطاع الصناعات التحويلية الموجه للتصدير في أكبر اقتصاد أوروبي.