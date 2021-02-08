شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين.. ويسجل 15.60جنيه بـ بنك "cib" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل انخفاضا بالبنك الأهلى المصرى ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، حيث انخفض أيضا ببنك التجارى الدولى cib ليكون 15.60 جنيه للشراء ، و15.70 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

ونزل الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.60 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.

15.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.