شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة "تسويق السياحة الثقافية": الرحلات الداخلية أعادت الحياة لفنادق الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستثمر السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن إقبال المصريين على زيارة مدينتى الأقصر وأسوان خلال أجازة منتصف العام الدارسى، ساهم فى تحريك الماء الراكد وعودة الحياة للفنادق وتشغيل المحلات والبازارات.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن السياحة الداخلية صمام الأمان للقطاع السياحى، ويجب أن تكون طوال العام بدلا من الاعتماد عليها فى وقت الأزمات، مطالبا من وزارة السياحة والآثار أن تروج للسياحة الداخلية واعتبرها شريان من شرايين الاقتصاد.

وأكد "عثمان"، أن مدينة الأقصر حصلت على نصيب كبير من أعداد السياح الأجانب الوافدين لمدينة الغردقة عبر الرحلات البرية " رحلة اليوم الواحد" حيث بلغ عددهم 193 ألف من إجمالى450 ألف سائح زاروا الغردقة خلال الفترة من أغسطس 2020 حتى يناير 2021 .

وكشف "عثمان" عن استضافة فعاليات مهرجان السينما الإفريقية نهاية مارس المقبل، مما سيلط الضوء على السياحة الثقافية، مطالبا بتنظيم احتفالية كبرى خلال افتتاح طريق الكباش، واستغلال الاكتشافات الأثرية التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار فى الترويج للخارج.

وطالب رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، بإحياء مهرجان الجامعات الدولية للتجديف، موضحا أن المهرجان كان يقام بمدينة الأقصر ويتم فيه دعوة الجامعات الدولية للمشاركة مما يحقق رواجا وفرصة جيدة للتسويق المنتج الثقافى، مشددا على ضرورة أبراز جهود الدولة فى الحد من انتشار فيروس كورونا وأن مدينتى الأقصر وأسوان أقل معدل إصابة بالفيروس .