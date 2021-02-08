شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يعود للمسار الصاعد- تحليل - 8-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة اندفاع صاعد قوي متأثرا بثبات الدعم المتمركز قرب 126.20 لنلاحظ تجاوزه بذلك لمستوى 126.70 معلنا بذلك انتقاله للمسار الصاعد من جديد.

نشير إلى أن الثبات المتكرر فوق مستوى 126.70 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن ذلك سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ولنتوقع بتجاوزه قريبا لمستوى 127.10 والوصول نحو المحطة الإيجابية التالية المتمثلة بمستوى 127.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.80 و 127.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد