شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يمهد لارتفاع جديد-تحليل - 8-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج تشكيله لتداولات صاعدة قوية لنلاحظ وصوله مؤخرا نحو الهدف الثاني والمستقر عند 144.95 ليضغط بذلك على الحاجز الموضح بالرسم المرفق بهدف الانتقال للمرحلة التالية للمحاولات الصاعدة.

كذلك نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة تسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 146.00 و 147.90 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 144.20 و 146.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد