شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات الصاعدة– تحليل - 8-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتقديم تداولات صاعدة جديدة منذ أن حقق لاختراق جديد للحاجز المتمركز عند 1110.00 لنلاحظ تسجيله بذلك لبعض الأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 1136.00.

لتأكيد الاستمرارية الإيجابية يتطلب من السعر اختراق المقاومة الممتدة نحو 1161.00 لينتقل بذلك لمسار صاعد جديد وليسهل مهمة تحقيقه لأهداف إضافية قد تبدأ من 1195.00, أما تسلله مجددا دون مستوى 1110.00 سيلغي النظرة الإيجابية وليجبره على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 1080.00 و 1025.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1161.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد