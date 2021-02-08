شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس ينهي التداولات السلبية– تحليل -8-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر النحاس مؤخرا بشكل صاعد ليستقر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي شكّل مؤخرا حاجز إضافي عند 3.5850 لينهي بذلك التداولات السلبية وليبدأ بتسجيل بعض الأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 3.6220.

نشير ايضا إلى ان الثبات الإيجابي المتكرر فوق الدعم الممتد نحو 3.5200 وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن ذلك يدعم المحاولات الصاعدة للفترة الحالية لنتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 3.6850 ومن ثم ليضغط على القمة المستقرة عند 3.7400 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5800 و 3.6850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد