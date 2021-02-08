شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 8 ملايين دينار شهرياً خسائر مكاتب السياحة والسفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.

وباشرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة» والطواقم الطبية والبعثات الدبلوماسية.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 65 رحلة جوية، منها 33 مغادرة، و32 قادمة، منها 5 رحلات قادمة من دبي، و4 من إسطنبول، ورحلتان من الدوحة، ورحلة من كل من أبوظبي والشارقة، بحسب صحيفة القبس.

وقال المطيري إن المطار بريء من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولا داعي لإغلاقه، خصوصاً في ظل التشدد في عمل الفحوصات أمام القادمين إلى البلاد، والذين يخضعون لإجراء مسحتين بي سي آر، إضافة إلى إجراء مسحة ثالثة ستطبق قريباً على كل المسافرين القادمين في مختبرات معتمدة مع عمل حجر مؤسسي لمدة ٧ أيام في أحد الفنادق.

وأضاف أن ظاهرة التزوير في شهادة بي سي آر من قبل بعض المسافرين ستختفي مع ربط المختبرات الخارجية المعتمدة مع وزارة الصحة، في ظل محدودية أعداد القادمين.

وأشار إلى أنه مع كل هذه الإجراءات فإن عملية دخول الكويت باتت محكمة، ولا داعي للإغلاق مجدداً، كما باتت عملية رفع نسبة تشغيل المطار منطقية وسهلة مع زيادة وتيرة من تم تطعيمهم من سكان الكويت.