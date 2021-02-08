شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الكويتية: 14.4 مليون دينار كلفة دعم المواد التموينية في يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إنفاق 14.4 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في شهر يناير الماضي.

وقالت الوزارة إن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية، إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغ 9.3 مليون دينار، بحسب صحيفة السياسية.

وأضافت أن ما تم إنفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة في يناير الماضي قدر بنحو 543ألف دينار، أنفقت على 20 صنفاً من تلك المواد، مشيرا إلى أن كلفة دعم المواد الإنشائية في الفترة ذاتها بلغت نحو 5.1 مليون دينار.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصائياتها بلغ مليونين و99 ألفا و932 مستفيدا، في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم 241432 بطاقة.

ومؤخرا، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد إن العجز في الميزانية للعام المالي الحالي قد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دينار.

وأوضح الرشيد أن الكويت ومنذ عام 2010 إلى 2015 استطاعت تحقيق فوائض في الميزانية بلغت 28 مليار دينار للاحتياطي العام.

وكانت وزارة المالية الكويتية كشفت عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.