شكرا لقرائتكم خبر عن نظام متقدم لمراقبة تداولات المستثمرين بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وهيئة السوق المالية، عن نظام مراقبة متقدم للأشخاص المرخص لهم.

وقالت "تداول"، في تغريدة بحسابها على الرسمي موقع التواصل تويتر، إن النظام سيمثّل حلاً آلياً يتيح للأشخاص المرخص لهم مراقبة أنشطة التداول ورصد الانتهاكات المشتبه بها.

والنظام المتقدم لمراقبة تداولات المستثمرين سيعمل على تمكين أعضاء السوق من مراقبة وتحليل وتدقيق ووضع التقارير لأنشطة التداول بشكل لحظي، وتمكين الاطلاع على بيانات صفقات السوق المباشرة.

يشار إلى أن السوق المالية السعودية (تداول)، بدأت في يوم الأحد الموافق الثامن من نوفمبر الماضي تطبيق تحسينات على الصفقات المتفاوض عليها وآلية حدود التذبذب السعرية، في السوق الرئيسية والسوق الموازية - نمو.

وأشارت "تداول" في بيان سابق لها، إلى أن التحسينات على حدود التذبذب السعرية ستطبق في السوق الرئيسية لتشمل الأوراق المالية المدرجة حديثاً وذلك خلال أول 3 أيام من إدراجها فقط، بينما سيتم تطبيقها في نمو-السوق الموازية على جميع الأوراق المالية المدرجة وبشكل مستمر.