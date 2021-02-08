شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الخليجي للاستشارات" يستبعد حدوث إغلاقات جديدة تؤثر على السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استبعد محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات، حدوث إغلاقات عامة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مضيفاً أن دول العالم ستركز على إغلاق القطاعات ذات الكثافة العالية من التجمعات مثل قطاعات الترفيه والسياحة.

وأضاف العمران أن سوق الأسهم السعودية، تعرض لضغوط لثلاثة أسابيع ماضية، لكنه في آخر جلستي تداول بدأ المستثمرون يكتشفون حجم المبالغة في توقعات الإغلاق، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لقناة العربية.

وأكد أن الإغلاقات أصبحت محدودة وجزئية، بسبب تمرس دول العالم في التعامل مع الجائحة. وسجلت السعودية زيادة بنسبة 300% في منحنى الجائحة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة يوم الأحد.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية نهاية جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.81% وبمقدار 70.06 نقاط ليقفل عند مستوى 8687.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 315 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 538.05 نقطة ليقفل عند مستوى 25269.14 نقطة، وبتداولات بلغت 61 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1416 صفقة.