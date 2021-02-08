شكرا لقرائتكم خبر عن "روشن" توقع عقودا بقيمة 3.5 مليار ريال لتطوير أولى مشاريعها بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ووقعت شركة روشن السعودية، المطور العقاري التابع لصندوق الاستثمارات العامة، عقود شراكة بقيمة 3.5 مليار ريال لتطوير المرحلة الأولى من أحيائها المتكاملة في مدينة الرياض، وذلك عبر سبع شراكات استراتيجية.

وتمتد مساحة الحي على 20 مليون متر مربع، ليضم أكثر من ثلاثين ألف منزل، منها 4 آلاف منزل في المرحلة الأولى بالسعودية، حسبما أورد بيان صحفي صادر عن الشركة.

وستكون المنازل متاحة للبيع على الخارطة بحلول منتصف العام الجاري، الأمر الذي يوفر للمستثمرين والملاك فرصة لتملك منازل بمعايير متميزة في موقع استراتيجي في العاصمة الرياض.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، أعلن في أغسطس الماضي عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وبحسب بيان صحفي سابق، فإن "روشن العقارية" تركز جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطبيق أفضل المعايير، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

وينصب تركيز الشركة على توفير أحياء ومشاريع حضرية متنوعة ليتمكن جميع المواطنين في المملكة من الاستفادة منها، وستسهم عمليات تطوير وإنشاء هذه المشاريع في إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع البناء والإنشاءات والصيانة وقطاعات البنى التحتية ذات الصلة.