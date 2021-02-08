شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مصنع إسالة الغاز بإدكو يعمل بكامل طاقته لزيادة معدلات التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن عمل مصنع إسالة الغاز بإدكو بكامل طاقته خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك نتيجة لزيادة معدلات التصدير خاصة مع بداية العام الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن الطاقة التشغيلة التى يعمل بها حاليا تبلغ حوالي 1050مليون قدم مكعب غاز يوميا.



وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية، من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال السنوات الست الماضية، إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيًا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا فى ديسمبر 2019.