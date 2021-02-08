برنت يبلغ 60 دولارا بدعم تخفيضات المعروض وآمال التحفيز

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد قليلا فحسب على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الستين دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لتدعيم الطلب.

لامس خام برنت تسليم أبريل 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير من العام الماضي. وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة.

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 65 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 57.50 دولار، أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

تعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في فبراير ومارس فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.