شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: لدينا مخزون يكفى حتى 2022 وسعر الكيلو يبدأ بـ 6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات: هناك وفرة كبيرة فى المعروض من الأرز فى السوق المحلى، ولدينا كميات تكفى حاجة الاستهلاك حتى بداية عام 2022، ويصل حجمها نحو 3.5 مليون طن من الأرز الأبيض، كما أن سعر كيلو الأرز المعبأ للمستهلك يبدأ من 6 جنيهات ويصل إلى 12 و13 جنيها، ويختلف سعره باختلاف مناطق البيع أما الجودة فهى متقاربة وجميعها ذات جودة مرتفعة.

وأضاف شحاتة فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 " إن الأسواق مستعدة لدخول شهر رمضان المبارك الذى يرتفع فيه معدلات الاستهلاك بكميات مضاعفة عن باقى العام بزيادة 100% ويبدأ الشراء اعتبارا من بداية شهر شعبان ، خاصة مع بداية الترتيبات لتوزيع شنط رمضان على الفقراء قبل دخول الشهر الكريم ، والذى يقوم بها الكثير من القادرين الأفراد أو الجهات التى تقوم بالأعمال الخيرية ، موضحا أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح من 3600 وحتى 3700 جنية للطن ، والعريض من 3800 حتى 4 آلاف جنيه للطن .

وقال رئيس شعبة الأرز إن سعر طن الأرز الأبيض "السايب" رفيع الحبة من 5 إلى 6 آلاف جنيه للطن ، وعريض الحبة من 6 إلى 7 آلاف جنية للطن ، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك الشهرى من الأرز على مدار العام يقدر بنحو 220 ألف طن وخلال شهر رمضان تضاعف الكميات وتصل إلى نحو 440 ألف طن .

وتابع ، إن التوريدات لوزارة التموين مستمرة شهريا بنحو 30 ألف طن أرز وفقا للتعاقد مع هيئة السلع التموينية ، كما تورد مضارب الأرز خلال فبراير الجارى 10 آلاف لطن إلى هيئة السلع التموينية ، والتعاقدات للأرز التموينى لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات التموينية للمواطنين .