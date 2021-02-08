شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بشكل ملحوظ بعد مواجهة مقاومة قوية للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليقترب من مستوى 0.8975، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد ليشير إلى استئناف المسار التصحيحي الصاعد، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، إلى جانب وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.8975، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.9080.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8950 والمقاومة 0.9080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد