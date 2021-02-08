شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز المقاومة – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً ليخترق مستوى 0.7665 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد ويوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 0.7760 وتمتد إلى 0.7820.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 0.7625 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7620 والمقاومة 0.7760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد