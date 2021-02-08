شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليحاول الابتعاد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 60.75 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد مكاسب عقود خام برنت لتصل إلى 62.07.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 58.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.80 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد