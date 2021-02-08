شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع جديد ليحقق هدفنا المنتظر عند 57.35 ويتجاوزه ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 59.70 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن كسر 56.75 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستويات 55.30 – 54.80 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.30 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد