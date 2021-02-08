شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة بعض الميل الصاعد ليقترب من مستوى 27.60، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ويبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 25.50 بشكل رئيسي.

لذلك، سنكون بانتظار تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 27.60 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط