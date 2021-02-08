شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعيد الاختبار – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب عملية إعادة اختبار لمستوى 1820.00 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ووصوله إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 1820.00 ثم 1838.10 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط