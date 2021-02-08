شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكمل نموذج سلبي – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية ملحوظة في الجلسات الماضية ليكسر مستوى 1.2780 ويستقر دونه، لنلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة ثلاثية يملك أهداف سلبية تصل إلى 1.2635 ثم 1.2590.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2780 والثبات فوقه من جديد سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تستهدف مستوى 1.2895 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2780 والمقاومة 1.2820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط