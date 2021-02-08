شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على ثباته فوق مستوى 105.20، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه اللحظي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 106.00 ثم 106.44 بشكل رئيسي، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 105.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.90 والمقاومة 106.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد