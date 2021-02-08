شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم الجمعة الماضي فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3815.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.3685.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3670 والمقاومة 1.3830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد