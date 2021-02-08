شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق بعض المكاسب – تحليل - 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف اندفاع زوج اليورو مقابل الدولار عند المتوسط المتحرك 50 الذي شكّل مقاومة جيدة أمام السعر، ليبقى السعر دون مستوى 1.2064، محافظاً على استقراره داخل القناة الهابطة، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف المسار التصحيحي الهابط، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر مجدداً ليخترق مستويات 1.2064 ثم 1.2095 والثبات فوقها، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.1976 وتمتد إلى 1.1888 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط