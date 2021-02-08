شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أحدى عشرة شهراً أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة عشرة في أربعة وعشرين جلسة من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 105.50 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.42، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.55، بينما حقق الأدنى له عند 105.33، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 105.39.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.28 تريليون ين مقابل 2.34 تريليون ين في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 2.21 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,166 مليار ين مقابل 1,878 مليار ين، أيضا أفضل من على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,040 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 6.1% مقابل 6.2% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 6.5%، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 31.2 مقابل 35.5 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 30.5.