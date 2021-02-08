شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في شهرين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.2042 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2039، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2054، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2030، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2046.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساعاً لما قيمته 4.1 مقابل 1.3 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريسين لاجارد عن كون أنه من المتوقع أن يكتسب التعافي الاقتصادي زخماً في منتصف العام تقريباً، وذلك حتى وأن استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادية الحالية، مع أفادتها بأن الاقتصاد الأوروبي لن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا من النشاط الاقتصاد قبل منتصف العام المقبل 2022.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 105.39 مليون ولقي 2,302,302 شخص مصرعهم في 223 دولة.