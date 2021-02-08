شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى المطاعم تلزم تطبيقات التوصيل على إعادة النظر بالرسوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية: أطلقت «كريم» و«نون»؛ الشركتان الرائدتان في مجال توصيل الطعام بمنطقة الشرق الأوسط، نموذجاً جديداً للتعامل مع المطاعم الشريكة على أساس رسوم شهرية ثابتة وجديدة بدلاً من العمولة القائمة على النسبة؛ وذلك استجابة لشكاوى المطاعم المتزايدة حول التأثير السلبي لنسب العمولة المرتفعة على وتيرة أعمالها؛ إذ تقتطع بعض التطبيقات نسبة قد تصل إلى 35% على قيمة كل طلب.

وأوضحت «كريم» أنها ستستبدل العمولة على أساس النسبة برسوم شهرية ثابتة جديدة، والتي تشمل خدمات النقل وتوصيل الطعام والتسوق وتأجير الدراجات.

من جهتها قالت شركة «نون» للتجارة الإلكترونية: إن تطبيقها Noon Food، سيخفض من العمولة التي يفرضها مقدمو خدمات التوصل أمثال «ديليفرو» و«طلبات».

وأشار مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في «كريم» في لقاء مع الصحيفة البريطانية: «إن هيكل القطاع غير مستدام، وفي حال لم تكن المطاعم راضية عن خدمة عملاء التوصيل فإن المطاعم ستدخل في ركود؛ لذلك علينا أن نلعب دوراً في جعل هذا القطاع مستداماً».

ومن خلال اعتماد النموذج الجديد من كريم، ستوفر المطاعم ما يزيد على قيمة الطلبات رخيصة الثمن بنسبة 5% تقريباً، فيما يبرز الفارق بشكل أكبر مع الطلبات الأغلى ثمناً؛ إذ ستوفر المطاعم أكثر من 17% من قيمتها الإجمالية.