شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 110-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 8-2-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها للكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، واستقرت السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

ونشر ”الخليج 365”، عددا من الاجراءات المتبعة لحماية الإنتاج الحيوانى من الأمراض الوبائية وخاصة الحمى القلاعية، حيث يعد فيروس "القلاعية "وبائى سريع الانتشار ينتقل عن طريق الهواء ويصيب المجترات الصغيرة والكبيرة مسببا نفوق فى الاعمار الصغيرة وخسائر اقتصادية فادحة فيما تنتجه الحيوانات من البان ولحوم.

-عدم شراء حيوانات من الا بعد التأكد من تحصينها وحالتها الصحية.

-حالة شراء الحيوانات الجديدة يتم عزلها لمدة 21 يوم وتحصينها لحين التأكد من سلامتها.

-مداومة النظافة والتطهير للحظائر والمساقى منعا لانتشار المرض.

-الاستجابة الى برامج التحصين فى توقيتها المناسب حفاظ على الانتاج الحيوانى.

-سرعة الابلاغ عن ظهور اى مشاكل مرضية وسحب العينات اللازمة للتأكد من طبيعة المرض.

-فى حالة ظهور حالة مرضية يتم عزل الحيوانات المصابة بعيدا عن الحيوانات السليمة وتقديم العلاج المناسب لها.

-تحديد عمالة خاصة للتعامل مع الحيوانات المريضة.

- غلق الاسواق ووقف حركة الحيوانات لتقليل مخاطر انتشار المرض.

-تنفيذ برامج تحرى وبائى فى نطاق البورة للوقوف على مدى انتشارها وتحديد كيفية التعامل معها.

- تنفيذ برامج التحصين الحلقى فى نطاق نصف قطرها 10 كم.