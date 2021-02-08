شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 26.10 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عن مستوى 27.50 فلس، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم للوصول لمستوى الدعم 25 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.8 بينما مستوى المقاومة هو 26.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط