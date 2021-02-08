شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 661 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في شهر، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands”مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من التراجعات للوصول لمستوى الدعم الهام عند 630 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 690 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 655.0 بينما مستوى المقاومة هو 668.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط