شكرا لقرائتكم خبر عن المدن (ALMUDON) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 24.40 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 23.80 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 22 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.3 بينما مستوى المقاومة هو 24.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط