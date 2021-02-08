الاقتصاد

اهلي (ABK) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 08-02-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 204 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 207 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 195 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 210 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 202 بينما مستوى المقاومة هو 205 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا