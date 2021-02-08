شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 204 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 207 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 195 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 210 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 202 بينما مستوى المقاومة هو 205 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط