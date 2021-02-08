شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق السهم عند مستوى 20.50 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 20 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يدفعه لأعلى للوصول لمستوى المقاومة 22 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 20 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.2 بينما مستوى المقاومة هو 20.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد