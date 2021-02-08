شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأحد عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 894 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 600 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 770 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 675 بينما مستوى المقاومة هو 730 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط