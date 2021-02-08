شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 39.50 فلس منخفضا، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 36 فلس كمستوى أول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.50 بينما مستوى المقاومة هو 40.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط